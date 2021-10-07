Кузнецова рассчитывает на скорое ужесточение наказания для педофилов

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Закон об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов необходимо принять как можно быстрее, заявила бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности. Я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть. Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", – приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Ранее депутаты "Единой России" предложили ужесточить наказание за педофилию. Они заявили о необходимости увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

Также предлагалось установить максимально жесткое наказание за подобные преступления. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух и более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.