Кузнецова рассчитывает на скорое ужесточение наказания для педофилов

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Закон об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов необходимо принять как можно быстрее, заявила бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности. Я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть. Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", – приводит слова Кузнецовой ТАСС.
Ранее депутаты "Единой России" предложили ужесточить наказание за педофилию. Они заявили о необходимости увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.
Также предлагалось установить максимально жесткое наказание за подобные преступления. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух и более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Депутат Госдумы прокомментировал возможность ужесточения наказания для педофилов
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