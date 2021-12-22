Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов

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Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев предлагает ввести для педофилов смертную казнь, передает РИА Новости.

"Считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни", – считает парламентарий.

На заседании во вторник, 21 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Документ подразумевает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Аналогичное наказание предусмотрено в том случае, если ранее не привлекавшиеся к ответственности педофилы совершат аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, пожизненное заключение может быть присуждено по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сопряженных с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

По мнению Хамзаева, для таких преступников будет правильным планомерно повышать степень наказания.

"Сегодня речь идет только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления", – добавил он.

Принять закон об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов необходимо как можно скорее. Об этом ранее заявила бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.