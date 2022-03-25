Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России нет

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Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что этот сложный вопрос касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий отвечают на него очень по-разному.

Зампред Совбеза пояснил, что есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации.

"Я исхожу из того, что, если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", – сказал Медведев.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что мораторий на смертную казнь является суверенным правом России и не зависит от членства в международных организациях. По его словам, принимать решение по сохранению или отмене моратория на смертную казнь может только Россия.

До этого власти России заявили, что не намерены менять позицию по вопросу моратория на смертную казнь. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев отметил, что власти страны имеют четкую позицию по данному вопросу.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

