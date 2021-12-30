В МИД озвучили позицию РФ по мораторию на смертную казнь

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Власти России не намерены менять позицию по вопросу моратория на смертную казнь. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА Новости.

Как отметил спикер, Россия имеет обязательства, принятые еще при вступлении в Совет Европы.

"Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и президент РФ", – подчеркнул Лукьянцев.

Представитель МИД добавил, что власти страны имеют четкую позицию по данному вопросу. Ее пересмотр в ближайшее время не планируется.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин написал книгу, в которой допустил возвращение смертной казни в России.

По его мнению, вопрос о применении подобного наказания будет актуален, пока происходят умышленные убийства. Он выразил позицию, что большую роль играет общая правовая ситуация в стране.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.