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В СПЧ высказались о возможности возвращения смертной казни в России

"Вернет нас в средневековье": в СПЧ не поддержали возвращение смертной казни в РФ
общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод рассказал Москве 24, что возвращение смертной казни в России не поможет снизить число преступлений.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин допустил возможность возвращения к практике смертной казни в РФ. По его мнению, до тех пор пока происходят умышленные убийства, вопрос о применении высшей меры наказания остается актуальным. Сегодня в России действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Его введение было условием для вступления в Совет Европы.

Член СПЧ отметил, что в действующем законодательстве достаточно мер для наказания виновных, в связи с чем не стоит возобновлять смертную казнь.

"Я считаю, что российское законодательство предусматривает достаточно мер ответственности для тех, кто совершил тяжкие преступления. В том числе и пожизненное лишение свободы, что также является крайне жесткой мерой. Наше законодательство не стоит кромсать и предусматривать смертную казнь", – пояснил Александр Брод.

Кроме того, отмена моратория противоречит договоренностям Совета Европы, куда входит и Россия, напомнил эксперт.

Как показывает практика, в странах, где применяется смертная казнь, это не является панацеей при сдерживании преступлений. Также, учитывая перекосы в правосудии, возможные ошибки, есть риски, что смертная казнь затронет невиновных людей.
Александр Брод
директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ

По словам Александра Брода, говоря о возвращении смертной казни, нельзя забывать, что она может затронуть невиновных людей и к тому же нарушает права человека. "Это приведет к тотальному нарушению прав человека и фактически вернет нас в средневековье", – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести в России смертную казнь для педофилов. По его словам, виновные в этом преступлении должны нести еще более жесткую ответственность, чем то, что предусмотрено сегодня в законодательстве.

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