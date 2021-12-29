В СПЧ высказались о возможности возвращения смертной казни в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод рассказал Москве 24, что возвращение смертной казни в России не поможет снизить число преступлений.
Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин допустил возможность возвращения к практике смертной казни в РФ. По его мнению, до тех пор пока происходят умышленные убийства, вопрос о применении высшей меры наказания остается актуальным. Сегодня в России действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Его введение было условием для вступления в Совет Европы.
Член СПЧ отметил, что в действующем законодательстве достаточно мер для наказания виновных, в связи с чем не стоит возобновлять смертную казнь.
"Я считаю, что российское законодательство предусматривает достаточно мер ответственности для тех, кто совершил тяжкие преступления. В том числе и пожизненное лишение свободы, что также является крайне жесткой мерой. Наше законодательство не стоит кромсать и предусматривать смертную казнь", – пояснил Александр Брод.
Кроме того, отмена моратория противоречит договоренностям Совета Европы, куда входит и Россия, напомнил эксперт.
По словам Александра Брода, говоря о возвращении смертной казни, нельзя забывать, что она может затронуть невиновных людей и к тому же нарушает права человека. "Это приведет к тотальному нарушению прав человека и фактически вернет нас в средневековье", – заключил он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести в России смертную казнь для педофилов. По его словам, виновные в этом преступлении должны нести еще более жесткую ответственность, чем то, что предусмотрено сегодня в законодательстве.
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