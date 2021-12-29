В СПЧ оценили вероятность возвращения смертной казни в России

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В ближайшие годы возвращение в России смертной казни невозможно. Такое мнение выразил секретарь Совета при президенте РФ Александр Точенов.

Он напомнил, что некоторые страны подписали соглашение о моратории на смертную казнь. Ее возвращение станет возможным лишь после приостановки моратория.

"Но, во всяком случае, в ближайшие годы, как мне кажется, этого не будет, потому что Россия на это не пойдет, Европа на это не пойдет и другие страны не поддержат такую позицию", – цитирует Точенова "Интерфакс".

По его словам, сейчас есть другие способы наказания, например пожизненное заключение под стражу. Секретарь СПЧ подчеркнул, что данная мера может быть даже хуже смертной казни.

Он также признал, что некоторые преступления требуют серьезного наказания. При этом Точенов подчеркнул, что люди не вправе лишать жизни других людей.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин написал книгу, в которой допустил возвращение смертной казни. По его мнению, вопрос о применении подобного наказания будет актуален, пока происходят умышленные убийства. Он выразил позицию, что большую роль играет общая правовая ситуация в стране.

