В Совфеде оценили вероятность возвращения смертной казни в России

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Мораторий на смертную казнь является суверенным правом России и не зависит от членства в международных организациях. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, принимать решение по сохранению или отмене моратория на смертную казнь может только Россия.

Ранее власти России заявили, что не намерены менять позицию по вопросу моратория на смертную казнь. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев отметил, что власти страны имеют четкую позицию по данному вопросу.

До этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин написал книгу, в которой допустил возвращение смертной казни в России.

По его мнению, вопрос о применении подобного наказания будет актуален, пока происходят умышленные убийства. Он выразил позицию, что большую роль играет общая правовая ситуация в стране.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.