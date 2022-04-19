Путин встретился с Пашиняном в Ново-Огареве

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Владимир Путин принял в резиденции Ново-Огарево премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политики начали беседу за круглым столом, передает РИА Новости.

По информации Кремля, они планировали обсудить вопросы развития стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также ход выполнения трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Пашинян планирует подписать пакет двухсторонних документов, а также 20 апреля провести встречи с Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Также ожидается визит Пашиняна в Нижний Новгород.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, посол по особым поручениям Ховаев продолжит следить за ходом его подготовки.

