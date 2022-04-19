ВС РФ открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"

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Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с металлургического комбината "Азовсталь" решивших сдаться боевиков нацбатальонов и солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 по московскому времени 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", – сказал он.

Мизинцев уточнил, что в районе предприятия введен режим полной тишины. Вооруженные силы РФ отвели свои подразделения на безопасное расстояние. Всего развернуто три гуманитарные колонны, в составе каждой из которых – по 30 автобусов и автомобилей. Также дежурят десять машин скорой помощи. Для сдавшихся организованы пункты временного размещения и питания.

Ранее, 19 апреля, Минобороны РФ предложило нацбатальонам и иностранным наемникам, занявшим "Азовсталь", сложить оружие и с 12:00 прекратить любые боевые действия. Отмечалось, что всем сдавшимся гарантируется сохранение жизни, а также соблюдение в их отношении норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

