ВС РФ предложили боевикам на "Азовстали" сложить оружие – МО РФ

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Минобороны России предлагает нацбатальонам и иностранным наемникам, занявшим металлургический комбинат "Азовсталь", сложить оружие и сдаться. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 по московскому времени 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что сдавшимся сохранят жизни, в их отношении также гарантируется соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Аналогичным образом поступили с украинскими военнослужащими, сдавшимися в Мариуполе, напомнил он.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что имеют сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Потери ВСУ там оценили в 23 367 человек. Среди военнослужащих украинской армии также имеется большое число раненых и пропавших без вести.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

