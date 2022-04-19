Авиация РФ уничтожила два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Авиация ВКС России уничтожила два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" у населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины", – рассказал Конашенков, добавив, что были поражены три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее ВКС России ударили по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в районе Львова. Был уничтожен центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

