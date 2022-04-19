10:49
Фото: министерство обороны РФ
Авиация ВКС России уничтожила два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" у населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины", – рассказал Конашенков, добавив, что были поражены три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Ранее ВКС России ударили по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в районе Львова. Был уничтожен центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Авиация РФ уничтожила два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" на Украине
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