МО РФ показало подготовку к боевым вылетам вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки к боевым вылетам вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине.

"Аллигатор" – единственный вертолет, который может летать на сверхмалых высотах задом, боком и совершать посадку даже при наличии серьезных повреждений.