Российские военные сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны сбили три украинских самолета. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе сбитой техники оказались два МиГ-29 и один Су-25.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 11 украинских летательных аппаратов. Это произошло в районах Климова, Невельского, Новотроицкого, Изюма, Пантелеймоновки, Сладководного и Ясного.

По словам Конашенкова, российские средства ПВО также смогли перехватить 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинской стороной по Чернобаевке.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Киев привлек свыше 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации. Около 1 700 человек прибыли на территорию Украины из Польши, еще порядка 1,5 тысячи – из США, Канады и Румынии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

