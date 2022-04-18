Украинские военные могли применять кассетные боеприпасы под Харьковом – СМИ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Украинские силы могли применять кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, Украина утратила контроль над селом в конце февраля. Корреспонденты газеты удостоверились в использовании кассетного боеприпаса для системы залпового огня "Ураган", побывав в Гусаровке.
"Судя по свидетельствам, изученным The New York Times во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего 6 или 7 марта инцидента никто не пострадал. При этом газета заявила о жертвах при обстрелах в другие дни.
Ранее Минобороны РФ заявило, что имеет сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Уточняется, что всего, по данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек. Данные сведения касаются воинской части 3057, в ее состав входит радикальная нацгруппировка "Азов".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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