Четверых россиян из санкционного списка ЕС лишат гражданства Кипра

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Четверых граждан России, оказавшихся в санкционном списке Евросоюза, лишат гражданства Кипра. Об этом сообщила заместитель представителя правительства острова Ниови Парисину.

"Совет министров решил начать процесс лишения кипрского гражданства четырех человек. Решение также распространяется и на их иждивенцев", – приводит слова Парисину ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключила вероятность введения новых санкций против России на этой неделе. По ее словам, в настоящее время решение о введении нового пакета ограничений находится на рассмотрении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

