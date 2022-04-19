В США не исключили введения новых санкций против РФ на этой неделе

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Администрация США не исключила вероятность введения новых санкций против России на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, в настоящее время решение о введении нового пакета ограничений находится на рассмотрении.
"Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет", – цитирует Псаки РИА Новости.
Она подчеркнула, что президент США Джо Байден на видеоконференции с западными союзниками обсудил общие усилия для продолжения одобрения экономических мер. По ее словам, лидеры стран решили продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России. В список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин, Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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