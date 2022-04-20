США установили сроки завершения финансовых операций с российским Транскапиталбанком

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Министерство финансов США установило сроки завершения финансовых операций с попавшим под новый пакет санкций российским Транскапиталбанком. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно генеральной лицензии, все транзакции, необходимые для прекращения сделок с банком или организациями, в которых он прямо или косвенно владеет долей в 50%, нужно прекратить до 20 мая.

Ранее сообщалось, что в новый санкционный список США вошли 29 физических и 40 юридических лиц. В список попали около 30 связанных с банком "Открытие" лиц, в числе которых председатель правления банка Михаил Задорнов. Ограничения также коснулись первого зампредседателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой, а также ряда компаний предпринимателя Константина Малофеева, включая "Царьград Медиа".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

