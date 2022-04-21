Власти РФ обсуждают заморозку цен на удобрения до конца года – Минпромторг

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Власти России обсуждают продление режима фиксации внутренних цен на минеральные удобрения в стране до конца 2022 года, сообщает ТАСС.
"Данный вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными компаниями и ведомствами", – сообщили агентству в Минпромторге.
Ранее Владимир Путин назвал удобрения дефицитом. По его словам, именно поэтому их в любом случае будут покупать за рубежом.
Он потребовал от правительства внимательно следить за ситуацией с удобрениями и решать проблемы, исходя из интересов России. По словам Путина, системная задача – это надежное снабжение российских сельхозпроизводителей удобрениями.
В свою очередь, правительство РФ временно увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений до 31 мая текущего года. Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн.
Уточняется, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличили на 466 тысяч тонн. Теперь он составляет около 5,6 миллиона тонн.
Обеспечение российских аграриев удобрениями должно быть в приоритете – Путин
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