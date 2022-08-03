Huawei закрыла свой интернет-магазин в России

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Компания Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall c понедельника, 1 августа. Об этом сообщается на сайте Huawei.

"С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оформленные ранее заказы будут доставлены покупателям в обычном режиме.

8 июня стало известно, что Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Первым закрыли павильон в московском торговом центре "Ривьера", затем последовали отделения в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.

Сообщалось, что решение о закрытии магазинов может быть связано с дефицитом продукции и общим снижением спроса на смартфоны.

