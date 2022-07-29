В сервисных центрах сообщили о дефиците деталей для ноутбуков

10:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России наблюдается дефицит запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple, сообщает газета "Известия" со ссылкой на авторизованные сервисные центры этих компаний.
Представители мастерских сообщают своим клиентам, что сроки ремонта могут достигать до шести недель, причем оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии.
В техподдержке Huawei сообщили, что на все сервисные центры в России есть только две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020, одна находится в Москве, а другая – в Санкт-Петербурге.
С ушедшим из России брендом HP контактов сейчас вообще нет, потому детали заказывают через Китай, а срок поставки составляет 4–6 недель.
Запчасти для Acer приходится ждать по 2–4 недели. В сервисном центре, ремонтирующем ноутбуки Lenovo, рассказали, что в наличии только часть запчастей, при этом некоторые из отсутствующих нельзя достать даже под заказ.
Ранее авторизованные сервисные центры компаний Samsung и Huawei рассказали о нехватке деталей для смартфонов этих брендов. Дефицит возник из-за решения производителей официально не поставлять свои гаджеты в Россию.
Доля ноутбуков без русской раскладки к концу года может достичь 10%
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