Китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в РФ – СМИ

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Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.
"Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", – рассказал изданию источник.
Газета уточнила, что китайский производитель не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.
Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы работать с товарами параллельного импорта. В Wildberries отметили, что эта мера позволит оказать поддержку потребителям и предпринимателям.
Онлайн-ретейлер Ozon подчеркнул, что легализация параллельного импорта даст возможность расширить ассортимент товаров в стране и окажет позитивное влияние на стабилизацию цен. В компании отметили важность обеспечения покупателей качественными товарами.
В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.
Российские маркетплейсы продолжили организовывать параллельный импорт брендов
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