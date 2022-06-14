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Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex.

Так, в каталоге представлен ассортимент товаров марки Zara, включающий аксессуары, одежду, головные уборы, бижутерию, белье.

Ранее Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear, который также входит в группу компаний Inditex.

Магазины испанской компании Inditex, в том числе Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho закрылись в начале марта. Позже часть российских сотрудников были переведены в режим простоя. Однако 8 июня появилась информация о том, что в течение лета магазины могут возобновить свою работу.

Позднее в пресс-службе ретейлера пояснили, что пока не планируют открывать свои точки.

