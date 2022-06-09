Россиянам предрекли рост цен после возвращения магазинов Zara и Massimo Dutti

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Стоимость товаров в магазинах группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) после возобновления работы в РФ может увеличиться, сообщает газета "Известия".

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, рост цен связан с увеличением расходов на логистику и операционными издержками. При этом она не исключила, что компания, которая планирует заработать летом, пожертвует частью прибыли.

Не исключил возможность продаж со скидками и президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

"Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать", – отметил специалист.

Точных дат открытия магазинов пока нет. Однако, по данным издания, некоторые собственники помещений начали разрывать контракты аренды с компанией, поэтому она вынуждена открыть некоторые точки для распродажи остатков. Но ритейлер закроет низкомаржинальные магазины.

"Мы считаем, что общее сокращение точек будет на уровне 100–150 объектов при таком состоянии рынка. Если оно ухудшится, то компания может полностью уйти из страны: теперь этот вопрос будет открыт надолго", – уточнила Малахатько.

В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

Позднее сообщалось, что Inditex намерен в течение лета возобновить работу своих магазинов. Отмечалось, что возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.

При этом накануне ритейлер заявил, что пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России. В компании отметили, что на данный момент никаких изменений в решении о приостановке работы магазинов и онлайн-продаж в РФ нет.

