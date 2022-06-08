Магазины косметики "Л'Окситан" возобновили работу в России

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Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane, сменивший название на "Л'Окситан", возобновил работу почти всех магазинов в России.

В частности, открылись магазины в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Ассортимент в точках остался прежним, также продолжают действовать скидочные и подарочные карты. В компании заверили, что новая продукция будет поступать на полки магазинов.

В апреле L'Occitane объявил о закрытии своих магазинов в России. Компания сообщила, что приняла такое решение из-за специальной операции РФ на Украине. Кроме того, тогда L'Occitane объявил и о приостановке инвестиций и планов по расширению деятельности.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

