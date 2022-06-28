Продажи в столичных магазинах электроники упали почти вдвое

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
За первую половину июня столичные магазины продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные консалтинговой компании Focus Technologies.
Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.
В "М.Видео – Эльдорадо" между тем считают, что высокие цены никак не влияют на спрос на потребительскую электронику. Причины снижения количества покупок ретейлер видит в предшествовавшем всплеске спроса в конце зимы – начале весны, а также уходе некоторых брендов с российского рынка.
В Focus Technologies ожидают восстановления спроса осенью–зимой. Этому, считают в компании, будет способствовать развитие параллельного импорта, который к тому же позволит сдержать рост цен на 20–30%.
Ранее сообщалось, что российские ретейлеры начали ввозить в РФ электронику через серый или параллельный импорт. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах, продукции компаний Samsung, Apple, игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. При этом представители рынка отмечают, что ввезенные таким образом товары будут стоить на 10–20% дороже аналогов, импортированных до начала спецоперации на Украине.
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