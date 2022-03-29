Ретейлеры вводят кредиты за бытовую технику по схеме "10–10–10"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В "М.Видео" и "Эльдорадо" начали продавать бытовую технику и электронику по популярной в 2000-х схеме "10–10–10". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя ретейлера.
По его словам, предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашения основной суммы и процентов в течение 10 месяцев.
"Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23–23,5% в зависимости от предложения конкретного банка. Акция распространяется на большинство товаров", – пояснил источник.
При этом данную схему используют не все ретейлеры. Например, в МТС сохранили возможность оформления рассрочек, поэтому в подобной акции нет необходимости. В "Связном" же предлагают кредит по схеме "0–0–10" без первоначального взноса.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в ближайшее время розничные сети введут такую акцию.
"Им нужен оборот, а без таких мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся", – пояснил Муртазин.
Юрист Amulex.ru Екатерина Попова рассказала, что по схеме "10–10–10" деньги можно вернуть досрочно, так как это считается обычным потребительским кредитом.
"Но схема "10–10–10" вводит потребителя в заблуждение, утверждает эксперт. Магазины делают акцент на переплате в 10% (процент от стоимости товара), при этом ставка составляет 23–25% годовых", – объяснила Попова.
Ранее сообщалось, что российские магазины прекратили продажи электроники в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен. Представитель сети "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, что такое решение является способом сдерживания розничных цен.
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