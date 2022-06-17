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Москва 24

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Технологии

12:23

Некоторые смартфоны Samsung перестали активироваться в РФ – СМИ

технологии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Поставляемые в рамках параллельного импорта смартфоны компании Samsung стало невозможно активировать в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров.

Если гаджет не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, включить его, вставив SIM-карту оператора РФ, не получится.

Как отметил собеседник издания, для активации смартфона необходима SIM-карта мобильного оператора, работающего в зоне официальной отгрузки компанией устройства. Также необходимо совершить короткий телефонный разговор.

В службе техподдержки Samsung рекомендовали активировать новое устройство в стране его покупки или ввезти SIM-карту работающего на территории того государства оператора.

Разблокировать устройство можно в сервисном центре за 5 тысяч рублей, при этом придется подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки, отметил представитель одного из официальных сервисных центров компании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также подтвердил сложности с активацией устройств Samsung в России. У порядка 20% ввезенных по параллельному импорту гаджетов Samsung возникает подобная проблема.

По его словам, 45–50 тысяч устройств марки было ввезено в РФ в мае.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки, автомобили и иная техника.

Позже стало известно, что представители российских ретейлеров начали первые закупки товаров по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателей.

Эксперт объяснил, как изменится стоимость техники в России при параллельном импорте

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