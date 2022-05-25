Ретейл начал первые закупки гаджетов по параллельному импорту

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Представители российских ретейлеров начали первые закупки товаров по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателей. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, представитель компании "М.Видео" в рамках одного из отраслевых мероприятий для ретейлеров и торговых центров заявил, что сеть начала тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.

При этом приобретение электроники от американской Apple пока не осуществляется. Дело в том, что производитель может проследить путь проданного устройства, вследствие чего смартфон или ноутбук для одного рынка может не заработать в другой стране. В таком случае ответственность ляжет именно на торговые сети.

В российском офисе Apple рассказали, что некоторые продавцы гаджетов ведут консультации с коллегами из Ирана – здесь нет официальных поставок устройств компании, однако сама по себе реализация техники не остановлена.

В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали "Известиям", что в магазинах сети по-прежнему доступны смартфоны и гаджеты от Apple, поставленные в РФ до февраля 2022 года.

Юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина объяснила, что введение параллельного импорта не решает проблем с фирменным обслуживанием и гарантией от официальных дилеров. Кроме того, дистрибьюторы-партнеры могут столкнуться с санкциями за "серые" поставки техники.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки, автомобили и иная техника.

