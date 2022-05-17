Минпромторг считает, что легализация параллельного импорта не приведет к челночеству в РФ

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не считает, что легализация параллельного импорта будет способствовать развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в РФ.

"Нет, конечно, абсолютно нет. Во-первых, решение принималось временно, и принято всего до конца 2022 года. Второе – мы через два месяца посмотрим, как это на сегодняшний день сработает, и будем понимать результативность этого решения", – отметил он.

По словам министра, в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, в первую очередь были включены необходимые товары для бизнеса, чтобы избежать прерывания производственного цикла.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

