Re:Store и iPort закрыли часть магазинов в РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Операторы розничной продажи Apple в России re:Store и iPort начали закрывать магазины в РФ, сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, всего были закрыты 87 магазинов по стране, из них 8 точек – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге.
"Ретейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках", – отметил собеседник издания.
По словам консультанта Jos De Vries The Retail Company Ирины Болотовой, за нарушения арендных договоров могут последовать штрафы. При этом существует вероятность достижения с арендодателями соглашения из-за снижения до 30% трафика в торговых центрах.
Уточняется, что в настоящее время прекращают работу убыточные точки для перераспределения техники в магазины с более высоким трафиком.
Представитель рынка электроники добавил, что дефицит товара и снижение спроса на смартфоны также стали причинами такого шага. Он добавил, что запасов товаров хватит до третьего квартала текущего года.
Кроме того, не исключается, что re:Store и iPort намерены наладить параллельный импорт.
В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков подчеркнул, что параллельный импорт поставит под угрозу сотрудничество ретейлеров с Apple при возвращении компании на российский рынок. По мнению эксперта, для этого необходимо зарегистрировать отдельную компанию с измененным брендом, которой магазины будут переданы в субаренду.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что количество мобильных устройств компании Apple на российском рынке до конца 2024 года сократится в два раза.
Шадаев считает, что это связано с тем, что у устройств Apple более закрытая архитектура, а пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости.
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