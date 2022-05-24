Re:Store и iPort закрыли часть магазинов в РФ – СМИ

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Операторы розничной продажи Apple в России re:Store и iPort начали закрывать магазины в РФ, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, всего были закрыты 87 магазинов по стране, из них 8 точек – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге.

"Ретейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках", – отметил собеседник издания.

По словам консультанта Jos De Vries The Retail Company Ирины Болотовой, за нарушения арендных договоров могут последовать штрафы. При этом существует вероятность достижения с арендодателями соглашения из-за снижения до 30% трафика в торговых центрах.

Уточняется, что в настоящее время прекращают работу убыточные точки для перераспределения техники в магазины с более высоким трафиком.

Представитель рынка электроники добавил, что дефицит товара и снижение спроса на смартфоны также стали причинами такого шага. Он добавил, что запасов товаров хватит до третьего квартала текущего года.

Кроме того, не исключается, что re:Store и iPort намерены наладить параллельный импорт.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков подчеркнул, что параллельный импорт поставит под угрозу сотрудничество ретейлеров с Apple при возвращении компании на российский рынок. По мнению эксперта, для этого необходимо зарегистрировать отдельную компанию с измененным брендом, которой магазины будут переданы в субаренду.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что количество мобильных устройств компании Apple на российском рынке до конца 2024 года сократится в два раза.

Шадаев считает, что это связано с тем, что у устройств Apple более закрытая архитектура, а пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости.

