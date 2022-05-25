Эксперт оценил шансы западных брендов электроники вернуться в Россию

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Покинувшие российский рынок бренды электроники однажды захотят вернуться, однако сделать это им будет трудно, поскольку ниши займут уже другие компании. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

"Раньше известные бренды занимали свои ниши, порог входа в эти ниши был очень высокий, <...> а сейчас ниша открылась, могут войти много других брендов, которые раньше просто не имели такой возможности", – сказал Илюха.

Кроме того, по его словам, ретейлеры в будущем могут просто не захотеть работать со старыми поставщиками. Положение западных вендоров на российском рынке будет еще сложнее, если компании, пришедшие им на смену, вложатся в свой продукт, а покупатели поймут, что могут приобрести смартфон того же качества, но дешевле.

Ранее стало известно, что российские ретейлеры начали первые закупки гаджетов в рамках параллельного импорта. При этом приобретение электроники Apple пока не осуществляется, поскольку компания может заблокировать устройства, ввезенные без ее согласия.

