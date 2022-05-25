Эксперт перечислил риски при покупке "серой" электроники

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Приобретение электроники, завезенной крупными российскими ретейлерами без согласия правообладателей, несет в себе те же риски, что и раньше. Об этом заявил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭР) Сергей Илюха в беседе с "Лентой.ру".

"Покупатель, я считаю, рискует точно так же, как и раньше. У него не будет гарантии производителя, но на самом деле до последнего времени эти вопросы решались и в сервисных центрах крупных сетей", – отметил он.

При этом для поставщиков риски изменились. Раньше таможенные органы могли отследить поставки товаров без должных разрешений и наложить на ввозившую сторону штраф. В настоящее время занявшимся параллельным импортом ретейлерам в первую очередь необходимо обеспечить предложения известного бренда, который не может ввозить свою продукцию официально, а их основной ответственностью стал завоз качественного товара.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки, автомобили и иная техника.

Позже стало известно, что представители российских ретейлеров уже начали первые закупки товаров по параллельному импорту.

