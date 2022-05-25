Выход iPhone 14 оказался под угрозой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выход iPhone 14 от Apple оказался под угрозой. Разработка устройства отстала от графика на три недели из-за сбоев, вызванных локдауном в Китае. Об этом сообщает газета Nikkei.

Знакомые с ситуацией источники отметили, что один из iPhone может быть недоступен на официальном релизе, если компании не удастся компенсировать возникшее отставание.

"Apple и ее поставщики работают круглосуточно, чтобы ускорить разработку", – подчеркнул сотрудник одного из поставщиков Apple.

Он также сказал, что из-за локдауна фабрики в Шанхае открываются медленно.

Ранее оператор розничной продажи Apple в России re:Store временно приостановил деятельность 15 магазинов из-за проблем с поставками. Уточняется, что 8 магазинов закрыто в Москве, при этом еще 35 магазинов продолжают реализацию товара. 4 торговые точки закрылись в Санкт-Петербурге и по одной – в Краснодаре, Казани и Челябинске.

