Анонсирован первый в мире смартфон с камерой на 200 мегапикселей

16:49
Фото: motorola.com
Компания Motorola подтвердила, что планирует представить первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Об этом сообщает "Газета.ру".
По информации инсайдеров, смартфон будет оснащен сенсором HP1 от Samsung. Помимо основного фотомодуля, новинку оснастят сверхширокоугольной камерой на 50 мегапикселей и телеобъективом – на 12 мегапикселей, а также фронтальной камерой с датчиком на 60 мегапикселей.
По предварительным данным, смартфон будет поставляться с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 герц. За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 8 Plus Gen 1.
В Motorola не уточнили при этом, как будет называться разработка, однако инсайдеры сообщают о названии Motorola Frontier. Презентация мобильного устройства ожидается в июле 2022 года.
Ранее аналитический центр GS Group представил отчет, согласно которому поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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