Кабмин упростит ввоз в РФ компьютеров, смартфонов и планшетов

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Правительство РФ существенно упростит правило ввоза в страну компьютеров, смартфонов и планшетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства", – заявил Мишустин.

Ранее Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда должны обеспечить к 1 января 2023 года.

По словам главы кабмина, все права граждан в процессе преобразования Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единую структуру сохранятся. Ожидается, что объединение функций двух фондов сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

