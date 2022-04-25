Мишустин заявил, что РФ обеспечивает себя овощами на 87%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия обеспечивает себя овощами на 87%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он отметил, что есть потенциал для роста, в том числе за счет увеличения урожая в теплицах.

При этом Мишустин подчеркнул, что рентабельность производства овощей ниже, чем у других культур.

В Минпромторге заявили, что параллельный импорт вернет в Россию 200 ушедших брендов. Министерство подготовило список брендов, которые будут доставлять товары подобным способом. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь.

