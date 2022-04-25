Депутат ГД прокомментировал приостановку деятельности нескольких зарубежных компаний

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Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал приостановку деятельности в России нескольких зарубежных компаний из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает RT.

По его словам, с приостановившими деятельность в РФ компаниями нужно скорее расстаться, чтобы их место заняли другие организации.

В качестве примера парламентарий привел заводы компании IKEA.

"У них комплектация 95% за счет российских предприятий. Нам выгодно, чтобы эти заводы как можно быстрее через процедуру банкротства попали к новым собственникам и те наладили работу", – сказал Федоров.

Ранее в Минпромторге заявили, что IKEA и другие ретейлеры, приостановившие работу своих магазинов, планируют вернуться на российский рынок. Основная причина остановки деятельности иностранных компаний связана с логистическими трудностями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого многие иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке своей деятельности в РФ. В частности, с 4 марта в стране закрылись все магазины IKEA. А с 5 марта работу временно прекратили все 502 российских магазина брендов производителя Inditex.