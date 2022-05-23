Импорт кнопочных телефонов в РФ увеличился на 43%

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Поставки в Россию кнопочных телефонов в первом квартале 2022 года увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Вместе с тем импорт смартфонов в страну сократился на 14%. В общей сложности в первом квартале в Россию поставили 10,3 миллиона телефонов и смартфонов. Этот показатель соответствует уровню прошлого года.

Согласно отчету, количество поставленных в Россию кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне 2017 года. При этом в основном импорт обеспечивали три российских бренда: Inoi, F+ и BQ.

По словам представителя "Ф-Плюс Мобайла", компания решила сделать более объемный заказ в этом году из-за значительных задержек поставок в прошлом. Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков рассказал, что в настоящее время на продажи смартфонов и кнопочных телефонов влияют турбулентность логистики, лояльность к бренду и падение покупательной способности по всему миру.

При этом представители ретейлеров отметили, что спрос на кнопочные телефоны по-прежнему стагнирует, несмотря на рост импорта. В "М.Видео-Эльдорадо" сказали, что в первом квартале продали 1,3 миллиона единиц этой техники, что на 11% ниже того же периода прошлого года. При этом в "Связном" добавили, что в первом квартале 2022 года на общее число продаж кнопочных телефонов пришлось 17%, а смартфонов – 83%.

Представитель "Марвел-Дистрибуции" отметил рост продаж кнопочных телефонов на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, раньше на спрос на эти товары влияло начало дачного сезона или активизация строительства, которая провоцировала увеличение рабочей силы из стран ближнего зарубежья.

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