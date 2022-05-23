Свыше 650 тысяч человек зарегистрировались в NashStore за неделю

10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Больше 650 тысяч человек зарегистрировались в отечественном магазине приложений NashStore за неделю с начала его работы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АНО "Цифровые платформы", создавшей маркетплейс.
"В магазине приложений зарегистрировались более 657 тысяч человек. Разработчики загрузили и отправили на проверку более 5 тысяч приложений, из которых уже прошли модерацию более 1,5 тысячи", – отметили в организации.
За прошедшую неделю пользователи установили программы из NashStore около 1,3 миллиона раз. Наиболее популярным стало приложение 2Gis – его скачали свыше 110 тысяч раз. Затем следует RuTube (68 тысяч), "Почта России" (63 тысячи), "ВТБ Онлайн" (55 тысяч), "АльфаБанк", "СберМаркет" и другие.
Уточняется, что каталог маркетплейса регулярно пополняется. В настоящее время команда разработчиков сосредоточена на запуске системы оплаты цифровых товаров.
16 мая в России заработал магазин NashStore, который является российским аналогом Google Play. Сервис позволяет скачивать приложения на смартфоны с операционной системой Android. В тот же день он подвергся масштабной DDoS-атаке, однако позже его работа была восстановлена.
Альтернативный магазин приложений NashStore стал доступен для россиян
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