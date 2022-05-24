В re:Store сообщили, что в РФ закрыто 15 магазинов из-за с проблем с поставками

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Оператор розничной продажи Apple в России re:Store временно приостановил деятельность 15 магазинов в РФ в связи с проблемами с поставками, сообщает ТАСС.

"Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", – сообщили в компании.

Уточняется, что 8 магазинов закрыто в Москве, при этом еще 35 магазинов продолжают реализацию товара. 4 торговые точки закрылись в Санкт-Петербурге и по одной – в Краснодаре, Казани, Челябинске.

В пресс-службе добавили, что 87 магазинов продолжают свою работу.

Ранее сообщалось, что операторы розничной продажи Apple в России re:Store и iPort начали закрывать магазины в РФ.

Уточнялось, что всего были закрыты 87 магазинов по стране, из них 8 точек – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге. При этом прекращают работу убыточные точки для перераспределения техники в магазины с более высоким трафиком.

