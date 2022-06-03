Ретейлеры сообщили о снижении ассортимента техники в магазинах РФ

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В российских магазинах фиксируется снижение ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний, а также логистических проблем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

По словам коммерческого директора сети "Холодильник.ру" Алексея Погудалова, наиболее ярко эта тенденция видна в категориях товаров, где высока доля западных и корейских производителей. Речь, в частности, о посудомоечных машинах, телевизорах и смартфонах.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.

Последнее утверждение подтверждает и Погудалов. Так, освободившиеся ниши занимают китайские и турецкие компании. Между тем Глеб Мишин, глава российского представительства компании Candy-Hoover Group, которая входит в китайскую Haier Group, приводит следующую цифру: с начала года бренды, которые ограничили поставки в РФ, потеряли почти 10% российского рынка.

Ранее сообщалось, что российские ретейлеры начали первые закупки товаров по параллельному импорту. В их числе – и "М.Видео". При этом отмечалось, что приобретение электроники Apple пока не осуществляется, поскольку производитель может проследить путь проданного устройства и заблокировать его.

