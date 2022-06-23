Ретейлеры начали ввозить электронику в РФ через параллельный импорт – СМИ

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Ритейлеры начали ввозить в Россию электронику по новой схеме, через серый или параллельный импорт, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что одним из первых нововведение подтвердил "Связной". В материале поясняется, что речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.
В "Связном" отметили, что товары по параллельному импорту будут на 10–20% дороже аналогов, ввезенных в РФ до начала спецоперации на Украине. Кроме того, там добавили, что предоставляется официальная гарантия, а проблем с активацией не будет, так как товары предназначены для стран Евразийского экономического союза.
До этого газета "Известия" сообщила, что поставляемые в рамках параллельного импорта смартфоны компании Samsung стало невозможно активировать в России. Если гаджет не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, включить его, вставив сим-карту оператора РФ, не получится.
Как отметил собеседник издания, для активации смартфона необходима сим-карта мобильного оператора, работающего в зоне официальной отгрузки компанией устройства.
Министерство промышленности и торговли РФ представило список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него внесли более 50 брендов авто. В их числе – BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
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