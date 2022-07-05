Компания Honor прекратила официальные поставки смартфонов на российский рынок – СМИ

Компания Honor прекратила официальные поставки смартфонов на российский рынок. Об этом сообщили СМИ. При этом официально производитель из РФ не уходил, но почему-то ищет обходные пути.

Как обстоят дела с китайской техникой в России? Повлияет ли изменение логистики на цены? И зачем понадобились такие резкие перемены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.