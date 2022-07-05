В Гознаке рассказали, когда новая 100-рублевая банкнота сможет заменить старую

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что технически новая 100-рублевая купюра могла бы заменить старую за 1,5–2 года, однако назвать точные цифры в данном вопросе трудно.

По его словам, прежде чем новая банкнота поступит в оборот, ЦБ должен убедиться в готовности системы работать с ней. Для этого, пояснил Трачук, участникам рынка нужно перенастроить оборудование.

"Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", – приводит его слова РИА Новости.

На прошлой неделе Банк России представил новую банкноту номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату и виды музея-заповедника "Куликово поле".

Эскиз новой банкноты 100-рублевой банкноты Центробанк утвердил в марте 2021 года.

