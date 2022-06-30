Банк России презентовал новую 100-рублевую банкноту

Фото: cbr.ru

Центральный банк РФ представил новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением видов Москвы и воинского мемориала в Ржеве. Об этом сообщает ТАСС.

"Банкнота 100 рублей – на лицевой стороне изображена Москва, среди изображенных объектов – Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах", – сказал зампред ЦБ Сергей Белов на презентации.

При этом на оборотной стороне банкноты находится изображение Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он... ровно два года назад был открыт в Тверской области", – пояснил Белов.

Также на оборотной стороне банкноты на втором плане можно увидеть изображение видов музея-заповедника "Куликово поле". По словам Белова, массовый выпуск новых банкнот начнется после адаптации банковского оборудования.

"В заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование будет адаптировано и Банк России будет внимательно следить за этим процессом", – сказал он.

Белов пояснил, что поэтапное обновление банкнотного ряда 1997 года будет осуществляться строго в соответствии с ранее представленным графиком.

Центробанк утвердил эскиз новой банкноты 100 рублей в марте 2021 года.

К 2025 году ЦБ выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенные в 2017 году, отличаются модернизированным дизайном и защитным комплексом на высочайшем мировом уровне. В свою очередь, банкноты образца 1997 года не обновлялись, поэтому их стоит усовершенствовать.

Сообщалось, что в 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.