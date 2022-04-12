Внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса – Гознак

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Внедрение новых рублевых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса, заявил глава Гознака Аркадий Трачук. По его словам, такой процесс отработали еще на банкнотах 200 и 2 000 рублей.

"В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно", – цитирует Трачука РИА Новости.

Он рассказал о процессе ввода в обращение новых купюр. Сперва Банк России официально объявит об этом, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования. Когда всю технику адаптируют, это займет несколько месяцев, банкноты поступят в обращение.

Ранее в ЦБ заявили, что планируют провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

В мае 2021 года регулятор разработал новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Кроме того, на них появятся специальные рельефные метки, цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим.

