ЦБ РФ сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России сформировал экспертные группы для выбора изображений на новых банкнотах, сообщает пресс-служба ЦБ.

Члены экспертных групп договорились о предстоящем плане работы. В ближайшее время они должны высказать регулятору свои предложения.

Ранее в России разработали новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами.

На новых купюрах в 100 рублей появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим. Известно, что купюры с новым дизайном поступят в оборот в 2022 году.