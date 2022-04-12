В Госзнаке допустили изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

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Глава Госзнака Аркадий Трачук заявил, что планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако возможно некоторое смещение сроков.

"Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. <...> новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось", – сказал Трачук в интервью РИА Новости.

Он добавил, что давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, поскольку все ключевые объявления на этот счет должны последовать именно со стороны регулятора.

Трачук также рассказал о визуальном оформлении банкноты. По его словам, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе.

Ранее в ЦБ заявили, что планируют провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

В мае прошлого года регулятор разработал новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Кроме того, на них появятся специальные рельефные метки, цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим.