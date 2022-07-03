Российские ритейлеры заявили о старте продаж гаджетов по схеме параллельного импорта

Российские ритейлеры заявили, что начали продавать гаджеты, завезенные по схеме параллельного импорта. Речь идет, в частности, о смартфонах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation.

Отмечается, что стоить устройства будут дороже, чем раньше. Это связано не только с логистикой, но и с общим ростом цен на электронику.

Как уточнили экономисты, в эту схему включаются несколько третьих лиц, то есть, если поставляется параллельным импортом техника из Казахстана, здесь как минимум еще плюс одно лицо – Казахстан.

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