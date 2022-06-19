"Раскрывая тайны звезд": от героев былых времен

С каждым годом тот страшный день становится от нас все дальше. Но сколько бы ни прошло лет, 22 июня останется для нас особым днем. Днем Памяти и скорби. Потери нашей страны за годы Великой отечественной войны исчисляются десятками миллионов человек. Победа, которая досталась такой страшной ценой – это общий подвиг. Тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу. Тех, кто погиб, и тех, кто смог выжить.